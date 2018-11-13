Yaşamı boyunca 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü

2. Abdülhamid döneminde 1900'de Selanik'te dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda ailesiyle Bursa Karacabey'e göç etti.

Hayatının ikinci asrını yaşayan Fatma Nine, 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu.

En büyük torunu 61 yaşında

Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Bingöl, 80 yaşındaki kızıyla hayatına devam ediyor.

En büyük torunu 61 yaşında olan, nerede doğduğu dışında eskiye dair fazla bir şey hatırlayamayan Bingöl, sorulan soruların birçoğunu yanıtsız bırakıyor.

"Annemin 6 çocuğundan 4'ü öldü"

Bingöl ile beraber yaşayan 80 yaşındaki kızı Cemile Baltacı, annesine 2 yıldır baktığını belirterek şunları söyledi:

"Annemin 6 çocuğundan 4'ü öldü. Ben ve 60 yaşında bir kardeşim hayattayız. Bunun dışında 17 torununun tamamı sağ. Günümüz bahçede ve evde oturmakla geçiyor. Annem öğleye kadar uyur. Sonra ben onu çıkarıp gezdiririm. En büyük kızı benim. Annemin kulakları duymuyor. Ben de dizlerimden rahatsızım."

"113 yaşına kadar tarlalarda çalıştı"

Mahalle Muhtarı Mustafa Ateş, muhtarlık olarak kendisine yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Fatma ninemiz 118 yaşında ve 5 yıl öncesine kadar domates bahçesinde çalışıyordu. 113 yaşına kadar tarlalarda çalıştı. Erken evlenmiş, 6 çocuğu olmuş onları anlatıyordu. Şu an marketten ekmeğini bile kendisi alır. Sadece kulakları ağır işitiyor. Bir de geçmişi tam hatırlayamıyor" dedi.

Kaynak: AA