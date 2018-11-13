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İzmir Kuş Cenneti'nde gün batımı

İzmir Kuş Cenneti, başta flamingo ve pelikanlar olmak üzere ev sahipliği yaptığı 291 kuş türüyle ziyaretçilerine gün batımında eşsiz güzellikler sunuyor.

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İzmir Kuş Cennetinde gün batımı

Barındırdığı bitki ve hayvan türleri ile flamingo, pelikan, kuğu ve balıkçıl gibi çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti, ziyaretçilerine, özellikle gün batımında doyumsuz seyir keyfi yaşatıyor.

Gün geceye dönerken deltanın sakinleri, güneşin kızıllığında güzel görüntüler oluşturuyor.

Dünyanın en önemli sulak alanları arasında yer alan, bu nedenle ulusal ve uluslararası koruma statülerine sahip Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti, üreme ve yıl boyu yaşam merkezi olarak birçok kuş türünü barındırıyor.

Tuz üretiminin yapıldığı tuzla sahası, sazlıklar, otlak, sulak alanlar ile tarım alanların yanı sıra birçok ekosisteme ev sahipliği yapan deltada, çok sayıda kuş türü ile aralarında yabani atların da bulunduğu pek çok memeli türünü görmek mümkün.  

Kaynak: AA 

Etiketler: tuzla sahası, pelikan, izmir kuş cenneti, gün batımı, gediz deltası
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