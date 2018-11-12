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Safranbolu'da tarihi ev görünümlü kedi evleri

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan tarihi ev görünümdeki 150 kedi evi, hayvanları koruyacak.

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Safranboluda tarihi ev görünümlü kedi evleri

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle "korumanın başkenti" olarak adlandırılan Safranbolu'da, canlıların yaşam hakkı da gözetiliyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmayla, sokaklardaki sahipsiz hayvanların güven içinde yaşamaları sağlanıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, barınacak yeri olmayan sahipsiz sokak kedilerinin soğuktan korunmaları için uygulamanın devam ettiğini söyledi.

"Hayvan sevgisini de önemsiyoruz"

Kedi evlerinin belediye personeli tarafından yapıldığını belirten Ürkmezer, şunları anlattı:

"Gelişmiş medeni toplumlar, bütün canlıların birbirleriyle güven içinde çevreye zarar vermeden yaşadıkları toplumdur. Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa doğadaki her canlının da o kadar hakkı var. İnsan sevgisi kadar, hayvan sevgisini de önemsiyoruz.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ameliyathanemizde, müşahede odasından ısıtmalı barınaklara kadar en büyük ve kapsamlı merkezlerden biri olan barınağımızda sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Barınak dışında da kentimizin birçok yerine konumlandırdığımız kedi ve kuş evleriyle de sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumaya çalışıyoruz."

Ürkmezer, belediye olarak imkanlar dahilinde sokak hayvanlarını korumaya çalıştıklarını, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını beklediklerini vurgulayarak, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçemizde yapıları, evleri, camileri, çeşmeleri, köprüleri, doğayı koruyoruz. Bunun yanında en önemlisi canlıyı koruyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: UNESCO, tarihi ev, sokak kedileri, Safranbolu, Osmanlı dönemi
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