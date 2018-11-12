Müşterilerin ayakkabılarını ateşle yakarak boyuyor

64 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Amasyalı Yalçın Taşan'ın yöntemi ayakkabıya hiçbir zarar vermiyor.

Müşterilerin de yoğun ilgi gösterdiği yeni yöntemle ayakkabıları ateşle önce yakıyor, sonra boyuyor.

Eskiyen boya tabakası böylece ortadan kalkıyor. Üzerine atılan boya daha kalıcı oluyor. Ayakkabılar ilk günkü görünümüne kavuşuyor.

Amasya'nın simgelerinden

Yalçın Taşan, "Yakarak kazıyorum ben onu, üstündeki boyaları çıkarıyorum. Benim boya atmam için üstüne, derinin tam çıplak çıkması lazım. Boyayı kazımadığın zaman ayakkabı tutmaz" dedi.

Usta boyacı, Amasya'nın simgelerinden. Haliyle, müşterilerin ilgisi de yoğun.

3 çocuk babası Yalçın Taşan, geçimini bu işle sağlıyor.

Yalçın usta, ilerlemiş yaşına rağmen işini bırakmayı da düşünmüyor.

Kaynak: TRT Haber / İHA