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Japonya'da "Tek başına" akımı hızla yayılıyor

Japonya'da yalnızlık toplumsal bir akıma dönüştü. Akıma katılım şaşılacak derecede yüksek.

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"Tek başına" adı verilen akımın takipçileri hızla artıyor. Yalnızlığı bilinçli olarak tercih eden bu kişiler, başkalarıyla iletişime girmeden yaşıyor.

Japonya'da ortaya çıkan bu akımın adı "Ohitorisama" yani "Tek başına".

Küçük bölmelerde birbirleriyle konuşmadan yemek yiyor, kendilerini başkalarından soyutluyorlar. Tek başına karaoke yapıp şarkı söylüyorlar. 

Japonya hızla yalnızlaşıyor

Bu akıma katılanlardan biri, "20'li yaşlarımdan itibaren tek başıma olmayı seviyorum. Kendi kendime bir şeyler yaptığımda rahatlıyorum. Özgürleşiyorum çünkü etrafımdakilere dikkat etmek zorunda değilim" dedi.

Uzmanlara göre akımın ortaya çıkış nedeni insanların sosyal medyada vakit geçirmekten bıkması.

Tek başına akımı Japonya'da giderek yaygınlaşırken, araştırmalar da Japon toplumunun giderek yalnızlaştığını gösteriyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tek başına, Ohitorisama, Japonya
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