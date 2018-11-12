Aydın'da öğrenciler derse müzikli egzersizle başlıyor

Beden eğitimi öğretmeni Hasibe Koğar'ın, "öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlamak amacıyla müzikle egzersiz yapma" önerisinin okul müdürü Özcan Kardeş'ten destek görmesi üzerine uygulamaya geçildi.

Okuldaki 670 öğrenci, Hasibe Koğar'ın öncülüğünde okul bahçesinde toplanarak, derse girmeden önce egzersiz yapıyor.

Hazırlıklar dahil yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapan öğrenciler, bir hayli neşeli geçen spor hareketlerinin ardından sınıflarına giriyor.

Egzersize öğretmenler de katılıyor. Sabah sporundan mutlu oldukları gözlenen öğrenciler, haftanın birkaç günü gerçekleştirilen bu etkinliğin her gün yapılmasını istiyor.

Okul müdürü Özcan Kardeş, sabahları öğrencilerle spor yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Egzersizlerin öğrenci-öğretmen hep birlikte yapıldığını belirten Kardeş, "Çocuklarda bir sinerji oldu, şu anda öğrencilerin okulda en sevdiği etkinliğin başında sabah sporu geliyor. Program başta haftanın bir günü yapılıyordu ancak yoğun talep olunca bunu artırdık. Şimdi her gün yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Güne pozitif başlamalarını istedik"

Beden eğitimi öğretmeni Koğar da uygulamayla öğrencilerin hem sağlıklı hem de derslere daha enerjik girmelerini amaçladıklarını anlattı.

Sabah sporunun insan sağlığı açısından çok önemli olduğundan bahseden Koğar, "Öğrencilerimizin daha zinde daha pozitif, güne başlamalarını istedik. Beklediğimizden çok daha iyi neticeler aldık. Öğrencilerimiz artık derslerine daha konsantre olduklarını söylüyor. Tüm öğrencilerin katılımı bizleri daha da mutlu etti" diye konuştu.

Öğretmen Burcu Akgündüz ise, spor yaptıktan sonra sınıfa giren öğrencileri daha zinde gördüklerini vurguladı.

Öğrencilerden Sami Yusuf Şeşen, sabah sporu başladıktan sonra artık daha bir keyifle okula geldiklerini anlattı.

"Bu proje enerjimizi artırdı"

Nilay Sarkuş da okuldaki en sevdiği etkinliğin bu olduğunu dile getirerek, artık sınıfa daha enerjik girdiklerini söyledi.

Sabah sporu yapmaya başladıktan sonra kendisini daha dinç hissettiğini aktaran Turan Can, bu etkinliğin her gün yapılmasını istediklerinden bahsetti.

Elif Karaman, "Yaklaşık yarım saat süren müzikli egzersiz motivasyonumuzu artıyor. Derslere daha iyi katılım sağlıyoruz. Bu proje enerjimizi artırdı. Artık dikkatimi derste daha fazla topluyorum" dedi.

Kaynak: AA