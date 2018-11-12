Stephen Hawking'in tezi ve tekerlekli sandalyesi 1 milyon dolara satıldı

Yaşamını evrenin gizemini çözmeye adayan ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in doktora tezi ve tekerlekli sandalyesini de içeren 22 eşyası açık artırmayla satışa çıkarıldı.

İngiliz fizikçinin tekerlekli sandalyesi 381 bin dolara, “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı, sadece 5 kopyası bulunan 1965 yılındaki doktora tezi ise 751 bin dolara satıldı.

150 bin sterline satılması beklenen tez, tahmin edilenden yaklaşık 4 kaz fazla fiyata satıldı.

21 yaşında ALS hastalığına yakalanmıştı

Stephen Hawking, 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı.

Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, tekerlekli sandalyesine yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde iletişim kurabiliyordu.

Kaynak: Reuters, Associated Press