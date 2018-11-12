Doğu Akdeniz'de sonbahar renkleri

Pozantı ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik Tabiat Parkı, sarı ve yeşilin hakim olduğu ağaçlarıyla öne çıkıyor.

Zengin doğa manzarası, taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü tabiat parkı, özellikle doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Park, Çakıt Irmağı ve çamlık alanların yanı sıra dev çınar ağaçları ve sonbaharda dökülen yapraklarla fotoğraf meraklılarına da eşsiz bir ortam sunuyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Toros Dağları’nın eteğinde yer alan Belemedik Tabiat Parkı'nda birbirinden güzel anları ölümsüzleştiriyor.

Dumanlı Yaylası da ilgi görüyor

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nın Düziçi ilçesi sınırları içinde kalan bölümde yer alan Dumanlı Yaylası da sonbaharla birlikte sararan yaprakların toprağın yüzeyini kaplamasıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bundan dolayı doğa tutkunları ve amatör fotoğrafçılar da kasım aylarında yaylaya akın ediyor.

Çeşitli turlarla giden çok sayıda ziyaretçi, hem temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkarırken hem de bol bol fotoğraf çekme şansı buluyor.

Ziyaretçilerden Savaş Özdemir, Dumanlı Yaylası'na sık sık gittiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Burası hem doğasıyla hem havasıyla bambaşka bir yer. Ayrıca buraya gelen insanlarla tanışma, kaynaşma şansı buluyoruz. Doğasıyla, havasıyla yaşanması gereken bir yer."

Ayşe Uludağ ise ilk kez Dumanlı Yaylası'na gelme şansı bulduğunu belirterek, "Burayı ilk kez gördüm. Yeşil ve sarının her tonunu bulabileceğiniz bir yer burası. Havası güzel, parkuru güzel. Herkese burayı tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: AA