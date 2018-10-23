Stephen Hawking’in eşyaları açık artırmada

Stephen Hawking'in doktora tezi ve tekerlekli sandalyesini de içeren 22 eşyasının açık artırmayla satışa çıkarılacağı açıklandı.

Tekerlekli sandalyenin 73 bin ile 109 bin lira arasında bir fiyata, “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı, sadece 5 kopyası bulunan, 1965 yılındaki tezinin ise 730 bin ile 1 milyon 90 bin lira arasında satılması bekleniyor.

21 yaşında ALS hastalığına yakalanmıştı

Stephen Hawking, 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı.

Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, tekerlekli sandalyesine yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde iletişim kurabiliyordu.

Kaynak: DHA, ABC News