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Muğla'da tatlı ve tuzluyu buluşturan yarışma

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Reçel ve Turşu Yarışması düzenlendi. Jüri, onlarca çeşit reçel ve turşu arasında seçim yapmakta zorlandı.

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Önce biberden lahanaya, salatalıktan fasulyeye onlarca çeşit turşunun tadına baktılar. Ardından turunç, vişne, incir gibi yöresel ürünlerden yapılan çeşit çeşit reçellerin...

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsalındaki Yaraş Mahallesi'nde düzenlenen Reçel ve Turşu Yarışması, jüriyi bir hayli zorladı.

Ayşe Arslan, karışık sebze turşusuyla, Fatma Aydoğdu ise elma reçeliyle birinci oldu. 

33 yarışmacının birbirinden lezzetli turşu ve reçelleri, yarışmanın ardından konuklara da ikram edildi.

Etkinlikte yöresel ürünler de tanıtıldı

Çiftçi kadınlar kendi yetiştirdikleri ürünleri de tanıttı.

Yöresel ürünler pazarında mantardan sac ekmeğine kadar her şey vardı. Konuklar fırsatı kaçırmadı. 

Konuklardan biri, "10 lira fiyat uygun. Çok da lezzetli. Doğal ürünleri her yerde bulamıyoruz. Fırsatı kaçırmayalım dedik, gayet lezzetli" dedi.

Etkinlik halk oyunları gösterisiyle son buldu.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yöresel ürünler, sebze turşusu, Reçel ve Turşu Yarışması, Muğla
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