  • 13 KASIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.497
    EURO 6.2
  • BIST 92857.1
    ALTIN 212.356
Buradasınız : » » Edirne'de doğa sonbahar renkleriyle bezendi

Edirne'de doğa sonbahar renkleriyle bezendi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve dünyanın en önemli açık hava müzelerinden sayılan Edirne'de sonbahar, seyrine doyulmaz manzaralar sunuyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Edirnede doğa sonbahar renkleriyle bezendi

Edirne'de doğa kahverengi ve sarının yüzlerce tonuyla kışı karşılıyor.

Ağaçların güz mevsimi renklerinde Balkanlar'ın kokusunu kıvrım kıvrım akarak getiren Meriç, Tunca ve Arda nehirlerini selamlamasını izlemek isteyenler mesire alanlarına giderek, kışın soğuk günleri gelmeden, doğanın sunduğu güzelliklerin keyfine varıyor.

Sonbaharda en çok tercih edilen yerlerin başında, eski tren garı olarak bilinen şimdiki Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesi yer alıyor. Avrupa'ya giden trenin sergilendiği ve neoklasik tarzda Mimar Kemallettin tarafından yapılan eski gar binası, hazan fonlu fotoğrafların en değişmez stüdyosunu oluşturuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sonbahar, manzara, Edirne, Doğa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER