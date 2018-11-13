Edirne'de doğa sonbahar renkleriyle bezendi

Edirne'de doğa kahverengi ve sarının yüzlerce tonuyla kışı karşılıyor.

Ağaçların güz mevsimi renklerinde Balkanlar'ın kokusunu kıvrım kıvrım akarak getiren Meriç, Tunca ve Arda nehirlerini selamlamasını izlemek isteyenler mesire alanlarına giderek, kışın soğuk günleri gelmeden, doğanın sunduğu güzelliklerin keyfine varıyor.

Sonbaharda en çok tercih edilen yerlerin başında, eski tren garı olarak bilinen şimdiki Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesi yer alıyor. Avrupa'ya giden trenin sergilendiği ve neoklasik tarzda Mimar Kemallettin tarafından yapılan eski gar binası, hazan fonlu fotoğrafların en değişmez stüdyosunu oluşturuyor.

Kaynak: AA