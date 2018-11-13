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Aynadaki yansımasıyla kavga eden kaplumbağa ilginç görüntüler oluşturdu

Çin'in kuzeyinde bir kaplumbağanın aynadaki yansımasıyla mücadelesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

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Çin'in Heilongjiang eyaletinde ayna karşısında bir kaplumbağa, kendi görüntüsüne savaş açtı.

Kaplumbağanın aynaya yansıyan kendi görüntüsüyle girdiği mücadele komik görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: kaplumbağa, çin, ayna
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