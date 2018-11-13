Aynadaki yansımasıyla kavga eden kaplumbağa ilginç görüntüler oluşturdu

Çin'in Heilongjiang eyaletinde ayna karşısında bir kaplumbağa, kendi görüntüsüne savaş açtı.
Kaplumbağanın aynaya yansıyan kendi görüntüsüyle girdiği mücadele komik görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Reuters
Çin'in kuzeyinde bir kaplumbağanın aynadaki yansımasıyla mücadelesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Çin'in Heilongjiang eyaletinde ayna karşısında bir kaplumbağa, kendi görüntüsüne savaş açtı.
Kaplumbağanın aynaya yansıyan kendi görüntüsüyle girdiği mücadele komik görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Reuters