Ergene Nehri, Yıldız Dağları’ndan doğup Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizi’ne dökülüyor. Kaynağından temiz olarak çıkan su Ege Denizi’ne ulaşana kadar fabrika atıklarıyla kirleniyor. Nehrin fabrika atıklarının karışmadığı kısımlarında su, gözle görülür şekilde daha temiz. Nehrin devam eden kısmında ise halk fabrika atıklarının neden olduğu kirlilikten muzdarip. Bu kirlilik birçok probleme yol açıyor.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Esenler Mahallesi’nde, nehrin fabrika atıklarıyla karıştığı bir noktada karşılaştığımız Serdar Uras 44 yaşında ve doğma büyüme Ergeneli olduğunu söylüyor. Uras, nehrin temiz aktığı çocukluk dönemlerini hatırlıyor. Uras’ın anlattığına göre, eskiden sulu tarım yoğun olarak yapılıyor ve “pırıl pırıl, turnagözü gibi” bir su akıyordu.

Şimdilerde etrafa ağır ve pis kokular yayan, renginden de anlaşıldığı gibi oldukça kirlenmiş olan nehir hakkında, “Biz burada balık tutuyorduk, balık vardı. Yani çocukken dereye giriyorduk, yüzüyorduk burada” diyor. Şimdilerde ise çocuklarını nehrin kıyısından uzak durması için uyarıyorlar. Hayvanları da sudan uzak tutuyorlar. Eskiden nehirde yılan, kaplumbağa, kurbağa gibi hayvanlar olduğunu şimdiyse nehrin kıyısında hiçbir hayvanın yaşamadığını söylüyor.

Kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapılıyor

Ergene Nehri’nin kirlilikten kurtarılması için 2011’de Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hayata geçirildi. Plan kapsamında gerçekleştirilen Derin Deniz Desarj Projesi’yle arıtılmış sular ilk kez Kasım 2020’de Marmara Denizi’ne deşarj edildi. Proje ile bireysel arıtmalar yerine ortak su arıtma tesisleri yapılıyor. Etaplar tamamlandıkça kirlilik de ortadan kalkmaya başlıyor.

Arıtma tesisi halk için umut verici

Fabrikaların kapalı olduğu tatil günlerinde sudaki siyahlığın bir nebze kaybolduğunu söyleyen Uras, bölge halkının da nehrin eski günlerine dönmesi için atık su arıtma tesislerinden umutlu olduğunu anlatıyor.

“Buradan çeşme suyu kalitesinde su arıtılacakmış diye duyduk. Bir hayli incelemede bulundular, ondan umutluyuz inşallah.”

Dereyi kirletenlere ceza

Kurallara uymayan, atık sularını derelere deşarj eden fabrikalar da var. Bu fabrikalara karşı önlemler alınıyor, cezalar uygulanıyor.

TRT Haber canlı yayınına katılan Tekirdağ Çevre Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, son beş yıl içinde 7 bin 334 çevre denetimi gerçekleştirildiğini, kişi ve işletmelere 44 milyondan fazla ceza uygulandığını söylüyor ve şöyle anlatıyor:

“Gerek Alo 181 Çevre Hattı’na, gerek CİMER’e, gerekse diğer iletişim araçlarıyla müdürlüğümüze intikal eden şikâyetler, çevre denetçileri tarafından 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetilmeksizin yerinde incelenmekte, atık su numuneleri alınmakta ve bu numuneler yeterlilik sahibi laboratuvarlara gönderilmektedir. Numuneler sonucu limit değerleri aşması durumunda idari para cezaları uygulanmaktadır.”