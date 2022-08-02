Kah kaşık çalarak, kah kanunun tellerine vurarak kulakların pasını siliyor.

Yarım asırlık sanata adanmış bir ömür onun ki…

Müziğe yedi yaşında kaşıklarla başlayan kaşık virtüözü ve kanun ustası Mustafa Uysal, 15 yaşında kanunu eline almış. Bugün 60 yaşında olan Uysal, kanununu elinden hiç bırakmamış.

Pandemi dönüm noktası oldu

Uysal, koronavirüs salgınında mekanların kapatılması nedeniyle Nişantaşı Sanat Parkı'nda kanun çalmaya başladı.

Tedbirlerin kaldırılmasına rağmen usta sanatçı, her gün bu parka gelerek müzik yapmaya devam ediyor.

55 yıldır geçimini sanattan sağlayan usta sanatçıyı dinlemek için birçok kişi Nişantaşı Sanat Parkı'na geliyor.

2 senedir parkta pandemiden geçindiğini söyleyen Uysal, “Rabbim kimseye bizi muhtaç ettirmiyor. Sonuçta sanatımızı icra ediyoruz. Allah'a çok şükürler olsun geçinip gidiyoruz böyle. Müzikle yatıp, müzikle kalkıyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun, buna da şükürler olsun. Bakmayın bu pandemi dolayından biraz sıkıntılarımız oldu ama bunlardan geçti artık diyebilirim. Allah aratmasın tekrarını” diye konuştu.

Park sakinlerine müzik ziyafeti

Uysal’ın dinleyicilerinden biri, “Mustafa beyin bu parka gelmesi insanlara mutluluk veriyor. İnsanları neşelendiriyor eğlendiriyor. Her gün de gelmesini istiyoruz. Gelmezse gözümüz yollarda kalıyor” dedi.

Parkta ona ilk kez denk gelenler ise bırakıp yoluna devam edemiyor.

Parka ilk defa geldiklerini söyleyen dinleyicilerden biri ise, “Önce çok kısa kalacaktık ama dinledikçe huzurlu böyle dinlendirici bir havası vardı devam ettik biz çok beğendik şahsen çok keyif aldık” diye konuştu.

Mustafa Uysal, her gün saat 11 ile 19 arasında aynı yerde dinleyicileriyle buluşuyor.

