İzmirli doğal taş sanatçısı Dursun Köroğlu elleriyle "harika"lar yaratıyor. Sanatçı, Dünyanın 7 harikasından 2'sini mermere işledi.

Köroğlu'nun diğer "harika"sı ise Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi. Sanatçı Mozoleyi 1 bölü 40 ölçekte çalıştı.

İngiltere'de haber oldu

Doğal taşla kimsenin çalışmadığını söyleyen Köroğlu, "İlk defa doğal taşla çalışan kişi benim. İngiltere'den bir belgesel kanalı çekim için gelmişti, daha sonra İngiltere'de bir haber söz konusu oldu yine. Doğal taşla aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum" dedi.

Yapımı 3 yıl süren eserler İzmir'deki Arkas Sanat galerisinde sergileniyor. Köroğlu, mermeri 50 yıldır tutkuyla işliyor.