Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Necati Marulalioğlu, inşaat mühendisliğinden emekli olunca, evinin bahçesinde atölye kurdu.

Her sabah evinin bahçesinde kurduğu atölyesine giden Marulalioğlu, ahşapları özenle oyuncağa dönüştürüyor.

Çocukların oyuncakçı amcası Marulalioğlu, ahşap oyuncakçılığına nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

"İnşaat mühendisiydim, emekli oldum. Emekli olduktan sonra baba mesleği olarak da küçük bir atölye kendime kurdum ve bu atölyede ahşap oyuncaklar, inşaat, iş makineleri ahşap oyuncakları oluşturmaya başladım, maket olarak yapmaya başladım."

Yaptığı oyuncakları Terör Mağdurları Derneği’ne bağışlıyor

Yaptığı oyuncakları ise şehit yakınlarının yararı için bağışlıyor Necati Marulalioğlu.

"Terör Mağdurları Derneği’ne bağışlıyorum ben bu yaptığım oyuncakları. Orada hayrına satılıyor ya da oradaki çocuklara bilabedel ile veriliyor bunlar."

Bir oyuncak 4 saatte üretiliyor

Marulalioğlu'nun bir oyuncağı üretmesi yaklaşık 4 saatini alıyor. En büyük motivasyonu ise çocukların bu oyuncaklarla oynaması.

"Çizimlerini yaptıktan sonra ahşaplarını seçiyorum. Bunları kesip montajlarını gerçekleştiriyorum. Bu dört saatte ortaya çıkan oyuncak çocukların eline geçtiğinde onlar mutlu bir şekilde bu oyuncakla oynuyorlar."

Oyuncakların sağlığa zararlı olmaması için yalnızca zeytinyağı kullanıyor. Necati usta, ürettiği oyuncakların her yaştan çocuğa hitap ettiğini söylüyor.