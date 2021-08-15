Karadeniz ormanları, kara kovan balı üretimi için biçilmiş kaftan. Kestane ve ıhlamur ağaçları, orman gülleri, sayısız çiçek türü. Zengin bitki örtüsü balın kalitesini artırıyor.

Genellikle ıhlamur ağacından yapılan kovanlar, ağaçlara ya da ayıların ulaşamayacağı yüksek yerlere konuluyor. Kovana arı için herhangi bir ek besin bırakılmıyor.

Kara kovan balının en büyük farkı da işte burada. Arılar, petek ve balların tamamını topladıkları bitki özleri ile oluşturuyor.

Kara kovan balınının sağımı için dik yamaçlar aşılıyor

71 yaşındaki Mustafa Memoğlu, Ayder Yaylası'nda kara kovan balı üretiyor.

Arıcılık mesleği ona babasından miras kaldı.

Memoğlu, mayıs ayında ağaç dallarına yerleştirdiği kovanlarına bu kez sağım için gidiyor. Hazırlıklarını yapıp yola çıkıyor.

Ormanın içinde ilerledikçe yürümek de güçleşiyor. Dik yamaçlardan çıkabilmek için ağaç köklerine tutunmak gerekiyor. Küçük bir dikkatsizlik yaralanmaya hatta ölüme sebep olabiliyor.

Köpekler, bu serüvende ayılara karşı koruma sağlıyor

Memoğlu'na yolculuk sırasında köpekleri de eşlik ediyor. Memoğlu, köpeklerin yararını ise şöyle anlatıyor:

"Köpekler bizim değişmez silahımız dağda, ormanda. Bir de bu iki farklı köpek. Bu köpeklerimiz olmazsa bizim üstümüz ayı kaynıyor."

Kovanlara ulaşmak için ağaca tırmanmak gerekiyor

Kovanların olduğu ağacı bulduktan sonra, sıra yukarı tırmanmaya geliyor.

Merdiven ve halat sayesinde kovanlara ulaşılıyor.

Dalın üzerinde üç kovan var. Sırasıyla kontrol ediliyor. Memoğlu, arılara şeker vermediklerini şöyle anlatıyor:

"Balı az olduğu zaman, bal yapamadığı zaman biz kesinlikle şeker vermiyoruz. Onun için eğer bal yaptıysa yaptı, yapmadıysa ya ölüyor. Çünkü ağaca çıkamıyoruz her zaman ya da kovanı terk ediyor."

Talaş dumanı, bal alırken arıları sakinleştiriyor

Beklenen bal son kovanda bulunuyor. Balı almak için önce arıları aşmak gerekiyor. Bunun için de talaş dumanı ile arılar sakinleştiriliyor. Sepetin içine konan ballar ağaçtan dikkatlice indiriliyor.

Yolculuğun sonunda malzemeler tek tek temizlenip kaldırılıyor.

"Bir parçası bir kutu antibiyotik"

Memoğlu, son olarak kara kovan balının önemini, "Bu balın bir parçası bir kutu antibiyotiğe eş değerdir ama balı hasta olmadan önce yemek lazım" diyerek anlatıyor.

Ayder Yaylası'nda binbir zahmetle elde edilen kara kovan balları kilogramı 800 liradan satılıyor.

