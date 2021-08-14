Kimi harç yapıp beton döktü, kimi duvar boyadı. Bütün bu çaba köy okulunu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek içindi.

Gümüşhane'de emniyet müdürlüğü ekipleri, merkeze uzak köy okullarından birinin fiziki şartlarının yetersiz olduğunu tespit etti.

Onarım ve tadilat için harekete geçti. Polislerin hummalı çalışmalarının ardından köy okulu hazır hale getirildi.

Emniyet mensupları, okuldaki öğrencilere de kırtasiye malzemesi ve çanta da hediye etti.

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, polislerin bu örnek davranışıyla ilgili, "Gümüşhanemizin en ücra köşesi olan, merkezimize 60 kilometre uzakta bulunan Akocak Köyünün ilkokulunun emniyet müdürlüğümüz tadilatının, tamiratının, eğitim öğretime hazır hasebiyle vermiş oldukları destek ortada" dedi.