Tütün, alkol, madde, internet veya kumar… Tüm bu konularda bağımlılık sorunu yaşayıp çözüm bulamayanlar ya da bu işe ayıracak bütçesi olmayanların yanındaki adres: Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)…

Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesinde hizmet veren YEDAM, bağımlılıkla mücadele etmek isteyenlere hem psikolojik hem de sosyal destek veriyor.

YEDAM’ın hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin atması gereken ilk adım, telefonla 115’i aramak. Ücretsiz olarak aranabilen 115, 09.00-00.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Üstelik bu hattı bağımlılık sorunları yaşayanların yanı sıra aile ve yakın çevreleri de arayabiliyor.

Telefon desteğinin yanı sıra YEDAM, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 105 noktada danışanlarına hizmet veriyor. Üstelik bu hizmetler ücretsiz. Gerek telefonda gerekse merkezlerde, işinde profesyonel bir ekip görev yapıyor.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

2015’ten bu yana destek veriyor

2015’ten bu yana bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere destek veren YEDAM’ın danışmanlık hattını bugüne dek 437 bin 404 kişi aradı. 22 bin 118 kişiye ilk başvuru hizmeti verildi. 88 bin 203 görüşme yapıldı. Yine 34 bin 270 kişiye sosyal destek hizmeti verilirken, 580 de sosyal etkinlik düzenlendi.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Kimler başvurabiliyor?

Tütün, alkol, madde kullanımıyla ilgili sorunlar yaşayanların yanında kumar ve internet bağımlısı olduğunu düşünenler de YEDAM’dan danışmanlık hizmeti alabiliyor.

YEDAM’dan tüm bu sıkıntılardan muzdarip olan 12 yaş ve üzerindeki herkes faydalanıyor. Danışmanlık hizmeti sadece sorun yaşayan kişilere değil, başvuruları durumunda aile ve yakın çevrelerine de veriliyor.

Nasıl hizmet verilebiliyor?

YEDAM’ın danışanlarına verdiği hizmet 5 başlık altında toplanıyor. Bunlardan ilki telefon ile danışmanlık… Ücretsiz olarak ulaşılabilen 115 numaralı hat, bağımlı ve yakınlarına bilgi veriyor. Hattı arayanlar almak istedikleri destek ve teşvik için yönlendiriyor. Alanında uzman kişiler tarafından verilen destek sonucunda yardım almak isteyenler bulundukları ildeki YEDAM’a yönlendiriyor.

Yüz yüze danışmanlık ise verilen hizmetlerden ikincisi. Burada çocuk-ergen, yetişkin ve aile olmak üzere üç yaş grubunda ayrı ayrı destek veriliyor. Danışanlar yaşlarına uygun olarak uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Yapılması gerekenler konusunda hem danışanlar hem de yakınlar bilgilendiriliyor

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

İhtiyaçlar doğrultusunda destek veriliyor

Ve grup terapileri… Adından da anlaşılacağı gibi aynı sorunlarla mücadele eden kişiler, bu terapi sayesinde bir araya gelerek ister katılımcı isterlerse dinleyici olabiliyor.

Dördüncü hizmet başlığının ismi sosyal destek hizmetleri. Hem birey hem de ailelerin sosyal uyum ve yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla verilen bu hizmette sosyal etkinlikler düzenleniyor. Kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda İŞKUR ve İŞMEK’le koordineli çalışmalar ve yönlendirmeler yapılıyor. Danışanlara boş zamanlarını değerlendirmeden eğitim sürecine, ekonomik sorunlardan yasal sorunlarla mücadeleye dek pek çok konuda destek sağlanıyor.

YEDAM Atölye ise rehabilite merkezi... Burada riski yüksek grupların, psikososyal düzeyde belirli bir erişime ulaşabilmesi için sosyal uyum ve iş becerileri geliştirilmeye çalışılıyor. Bunun için başvuranların özelliklerine ve ilgi alanlarına uygun kurslar düzenleniyor. Böylece bağımlıkla mücadele edenlerin tekrar sosyal hayata katılmalarına destek olunuyor.

