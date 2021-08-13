İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlarda bulunan 4 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

Terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasını övücü paylaşımlar da yaptıkları belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda birçok dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.