Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Koyunbeyli köyü yolu Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında İsmail Arıcan yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen E.A. kontrolündeki plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Arıcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.A. ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılan Arıcan'ın cesedi, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Uşak
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