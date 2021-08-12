Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı ev ve iş yerleri su altında kaldı, araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ilk anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmişti.

Kastamonu’da 2 bin 237 personel, 295 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 225 iş makinesi, 15 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 8 arama-kurtarma köpeği görev yapıyor.

İlde toplamda 682 kişi tahliye edildi. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere taşındı.

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrıldı. 604 kişiye barınma hizmeti sunuluyor.

Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak bölgeye sevk edildi.

AFAD tarafından, Kastamonu’ya 5 Milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da Kastamonu’ya 5 Milyon lira ödenek gönderildi.