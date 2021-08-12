Sinop'un Ayancık ilçesi selin derinden vurduğu yerlerden birisi. Ayancık Devlet Hastanesi de sel suları nedeniyle zarar gördü.

Hastanede tedavi gören hastalar dünden itibaren tahliye edildi. Helikopter ve ekiplerin araçlarıyla güvenli alanlara götürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler de bölgede yaraların sarılması için görev yapıyor. Mehmetçik, Ayancık'ta zarar gören devlet hastanesinde temizlik çalışması yaptı. Sel sularının zarar verdiği yerlerde görev aldı.

Sinop'ta son durum

Kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Sinop'ta 2 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayancık'ta ilçe merkezi ve birçok köy sular altında kaldı. 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağışın düştüğü bölgede son 30 saatte 300 kilograma ulaşan bir yağış oldu.

Türk Kızılay, AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, içme suyu verilemeyen ilçeye tırlarla getirilen sular vatandaşlara dağıtıldı.

AFAD'ın açıklamasına göre Sinop'ta 1512 personel ile 10 helikopter, 212 araç, 1AFAD TIR'ı, 27 ambulans, 135 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp görev yapıyor.

Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrıldı. 127 vatandaşa barınma hizmeti sunuluyor. Sinop’ta 88 köye elektrik verilemiyor.

Yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana geldi. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.