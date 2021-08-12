Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT midibüsü yandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da Gürpınar - Avcılar seferini yapan İETT midibüsü yandı. Şoförün zamanında aracı park edip yolcuları tahliye etmesiyle olası facia önlendi.
Beylikdüzü'nde yanan Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale geldi. D-100 Beylikdüzü-Avcılar istikametinde yan yolda ilerlemekte olan Özel Halk Otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek, yolcuları tahliye etti.
Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında büyük hasar gören otobüs kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki Haber
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz