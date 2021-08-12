Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan
[Fotoğraf: AA]
Erzincan- Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi. Kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi.
Etkili olan yağışın ardından iki kentin ulaşımının sağlandığı kara yolunun Erzincan'daki Sakaltutan tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.
Kara yolunun 25. kilometresinde yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, su ile sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti.
Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruğuna neden olan heyelan, dron ile görüntülendi.
Etiketler: Erzincan Sivas Heyelan Hava Durumu Meteoroloji
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