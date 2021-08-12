Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etmek üzere tüm unsurları ile aralıksız çalışıyor.

Sinop, Bartın, Kastamonu illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden komutanlık şu ana kadar, Sahil Güvenlik Helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı.

Öte yandan, havadan kurtarma çalışmaları, kurtarma ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 19 lastik bot görev aldı.