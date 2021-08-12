Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
22 yaşındaki kayıp genç aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de 22 yaşındaki bir genç kayboldu. Ekipler, gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.
71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Güvenlik güçleri, ihbar üzerine kent genelinde arama çalışması başlattı.
AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda arama yaptı.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Eskişehir
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