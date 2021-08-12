Batı Karadeniz’de salı akşamı etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kastamonu’da can kaybı 15'e yükseldi. Sinop'ta da 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın’da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 12, 2021

Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi:

"Üç ilimizdeki sel felaketine; 4 bin 644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon tırı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz."

Erdoğan, "Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Erdoğan, son günlerde yaşanan afetler nedeniyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladıkları AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldıklarını söyledi. "Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." ifadesini kullandı.