Geçiş sürecindeki Sudan'dan Türkiye'ye 'devlet başkanı' düzeyinde ilk ziyaret gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende önce iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından Sudan Devlet Başkanı, Onur Kıtası'nı selamladı. Birbirine heyetlerini takdim eden iki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı El Burhan heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye-Sudan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. İş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor.

İki lider, ziyareti, farklı alanlarda anlaşmaların da imzalanacağı basın toplantısında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/pEo3lU8sG6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan ziyaretinde iş birliğimizi kurumsallaştırdık. Bugün de ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

Kardeşim El Burhan ile birlikte Sudan önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı zorluklarla mücadele edebilecek güce sahiptir.

"Kardeşim El Burhan'a ziyareti için teşekkür ederim"

Ziraat Katılım Bankamız geçtiğimiz yıl Hartum'da kurumsal şube açmıştır.

Bugün önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli faaliyetleri canlandırmak konusunda mutabık kaldık. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.

Son yıllarda Sudan dahil Afrika'daki birçok ülkeyle ilişkilerimizi geliştirdik. Etiyopya ile Sudan arasındaki gerilimle ilgili endişelerimizi ilettik. Türkiye önümüzdeki yıllarda Sudan'ın yanında olmaya devam edecektir. Kardeşim El Burhan'a bu tarihi ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Türkiye ile Sudan arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı. İki ülke hükümetleri arasında "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Alsadig Almahdi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Sudan Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jibril İbrahim tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" ile "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin tarafından imzalandı.

"Anadolu Ajansı (AA) ile Sudan Haber Ajansı (SUNA) Arasında İşbirliği Anlaşması" da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Mohamed Abdalla Altoum tarafından imza altına alındı.

"Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanının 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından imzalandı.