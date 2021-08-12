Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Burhan'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılıyor. https://t.co/Bb3AiW9DLh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2021

Ardından Sudan Devlet Başkanı, Onur Kıtası'nı selamladı.

[Fotoğraf: AA]

Baş başa görüşmeye geçildi

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Burhan, merdivenlerde Türkiye ve Sudan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Birbirine heyetlerini takdim eden iki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı El Burhan heyetlerarası görüşmeye de başkanlık edecek.

[Fotoğraf: AA]

Ortak basın toplantısı düzenleyecekler

Görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye-Sudan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.

[Fotoğraf: AA]

İki lider, ziyareti, farklı alanlarda anlaşmaların da imzalanacağı basın toplantısında değerlendirecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.