"Aşı ile salgın son bulacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.