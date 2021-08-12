Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaçlık alanda yangın çıkaran 3 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: Orman Yangını Orman Şanlıurfa
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