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Yaşam
AA 02.08.2023 15:27

Yangında mahsur kalan kaplumbağalara yardım eli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan makilik yangınında yaralanan kaplumbağalar tedavi edildi.

Yangında mahsur kalan kaplumbağalara yardım eli
[Fotograf: AA]

Müskebi Mahallesi Ali Kelle Ormanı'nda önceki gün makilik ve otluk alan yangını sırasında, alevlerin söndürülmesi için ekiplere destek veren tatilciler tarafından bulunan kaplumbağalar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen 7 kaplumbağa tedavi ediliyor.

Yangında mahsur kalan kaplumbağalara yardım eli

Ayak ve kabuklarında birinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.

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