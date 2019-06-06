Ahırda bir inek, yanında da ayna...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Osman Demirci, beslediği 2 inekten 1'ini kesime gönderdi. Ahırda tek başına kalan "Sarıkız"ın ise psikolojisi bozuldu. Daha sonra sürekli bağırmaya başladı. Onun sesinden Demirci ailesi evde uyuyamaz hale geldi.

Osman Demirci de bunun üzerine Sarıkız'ın yanına bir inek daha almak istedi ama bulamadı.

İneğin durumu daha da kötüleşince bir çözüm bulması gerekti. O da aradığı çözümü boy aynası ile buldu. Karadeniz fıkralarını aratmayan çare işe yaradı. Sarıkız'ın keyfi ayna sayesinde yerine geldi.

Ayna, bir süre daha Sarıkız'a arkadaşlık yapmaya devam edecek.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Fatih Ayaz

Kurgu: Oğuz Kömürcü