Kırklareli'nin Sarpdere köyünde bulunan ve 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası içinde, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasa barınıyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı 2 kat ve 3 bölümünden oluşan mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi nedeniyle her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor. Bu bölümün aydınlatması da yapılmıyor.

Kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden ziyaretçilerine açan mağara, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çok zengin bir ekosisteme sahip

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya'nın turizme açık olan tek mağarası Dupnisa'nın ekosistemi ile etkileyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bu doğa harikasının görülmeye değer ender yerlerden olduğunu belirten Bilgin, daha önce bazı bölümleri yerleşim yeri olarak kullanılan mağaranın arkeolojik açıdan da önemine vurgu yaptı.

"Dupnisa Mağarası çok zengin bir ekosisteme sahip. Zengin damla taş oluşumlarının bulunduğu, süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip sarkıt, dikit, sütunlar, perde, bayrak damla taşları ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandıran görünüme sahip mağara yerli ve yabancı misafirlerini etkiliyor. Mağarada özellikle 1 santimetrelik sarkıtların yaklaşık 60 yılda oluştuğunu hesap edecek olursak, milyon yıllık bir geçmişinin olduğunu görüyoruz."

Dupnisa'nın özellikli bir mağara olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan mağarayı bu sezon ziyarete açıldığı 15 Mayıs'tan bu yana 14 bin 500 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 9 günlük bayram tatilinde de mağarayı 30 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Mağaramızın yolu ve ışıklandırmasını yeniden yapacağız. Daha fazla yerli ve yabancı turisti burada misafir etmek istiyoruz."

Kaynak: AA