Iğdır'da bulunan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu'nda, 2006'dan beri kuş halkalama çalışmaları yapılıyor.

Dünya kuş göç yolları haritasında yer alan istasyon, birçok ülkeden gelen doğa bilimcilere kuş bilimiyle ilgili sunduğu imkanın yanında öğrencilere de kuşları yerinde gözlemleme fırsatı veriyor.

Özellikle şehir merkezi ve ilçelerde eğitim gören öğrenciler, dünyanın en önemli kuş gözlem istasyonları arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu'nu ziyaret ederek bilim insanlarıyla bir araya geliyor.

Burada kuşların takibine dair tüm işlemleri izleyen öğrenciler, uygulamalı olarak da çalışma yapıp kuş bilimi için sürdürülen çalışmaları doğal ortamda kuşları görerek öğreniyor.

"Kuşlara dokunup bu duyguyu hissetmelerini istiyoruz"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi ile Koç Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, öğrencilerin merkezi sürekli ziyaret ettiğini söyledi.

"Biz burada çocuklarımıza doğa sevgisi ve doğa merakını teşvik etmek istiyoruz ve onların kuşlara elleriyle dokunup bu duyguyu hissetmelerini istiyoruz. Bunu yaparken genç arkadaşlarımızın heyecanını ve yüzlerinden mutluluklarını görüyoruz."

İstasyonu ziyaret eden öğrencilerin kuş bilimine merak duyacağını ve ileride bu bilim dalının gelişmesi açısından bunun önemli olduğunu belirten Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Biyolojiyi doğada yaşayarak öğrenmek, sadece kitaptan öğrenmekten çok daha kıymetli. Bu gençlerimiz ileride kuş bilimini okuyacak, ornitolog olacak, jeolog olacak, biyolog olacak. Çünkü kendileriyle görüşmelerimizde çok akıllıca cevaplar verdiler. Gençler çok donanımlı gelmişler, ülkemizdeki kuş türünün sayısından tutun da Iğdır'ın kuş türü sayısına kadar biliyorlar. Bizim tek isteğimiz öğrencilerimizin okullarından buraya gelerek bu heyecanı yaşaması."

Kaynak: AA