Albay Nuri Pamir, Türk Silahlı Kuvvetleri Tugay Komutan Yardımcısı olarak Kore’de 316 gün boyunca cephedeydi. 241. Piyade Alayı’nın komutanı olarak 1951 yılında gittiği Kore’de sıcak savaş sırasında cephedeki tahkimatı teftiş ederken, 5 Haziran 1952 tarihinde şehit düştü. Kod adı “Küçük Kartal” olan Pamir’i şehadete ermesinin 67. yılında kızı Puna Pamir Endem’den dinledik.

Nuri Pamir 1920 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nde okurken Milli Mücadele’ye katılmak için arkadaşlarıyla son sınıfta okuldan ayrılmış. Mudanya üzerinden Ankara’ya geçerek Milli Mücadele’de bulunmuş. Pamir bu zamanlardan itibaren pek çok başka cephede de bulunmuş. Bunların arasında Güney Cephesi, Eskişehir, Sakarya ve Afyon yer alıyor.

Kore’de şehit düşen en yüksek rütbeli asker

Milli Mücadele’den sonra Türkiye Cumhuriyeti subayı olarak çeşitli bölgelerde görev yapan Nuri Pamir’in son görev yeri ise Ankara’daki Harp Okulu’nda Alay Komutanlığı’ydı. Bu görevdeyken 1950 yılında Kore’ye Tugay Komutan Yardımcı olarak tayin edildi. O zamanları, kızı Puna Pamir Endem şöyle anlattı:

“Ben o zaman çok küçüktüm. Ama hatırlıyorum. O zamanlar Kore Savaşı ülkemizde ilgi çekiyordu. Basın da sürekli haber olarak bu konuya yer veriyordu. Babam, Kore’de 2 yıl kadar kaldı. Daha doğrusu dönüşüne çok az kala 1,5 ay kadar vardı, 5 Haziran’da cephede teftiş yaparken şehit düştü. Babam o güne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği en yüksek rütbeli şehit oldu. Hâlâ da Kore’deki en yüksek rütbeli şehit.”

“Biz ilk haber olarak babamın ölümünü radyoda duyduk”

Puna Pamir Endem babasının şehit düştüğünü öğrendikleri ilk anlar hakkında ise şunları söyledi:

“Babamın şehit olması sonrasında uzun süre ilgi devam etti. Bunda babamın asker olarak başarısının değil kişiliğinin de payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman çok hatırşinas ve yumuşak bir insandı. Tabii ben de babamı hatırlıyorum. Ölüm gününü de çok iyi hatırlıyorum. O gün annem dışarıdaydı, 5 Haziran gününde. Ben de 6 yaşıma yaklaşıyordum. Ama olay hâlâ hafızamda çok canlı. Annem eve girdi. Hatta başında bir şapkası vardı. Onu çıkardı koydu. Sonrasında hemen gitti akşam 19.00 haberleri için radyoyu açtı. Biz ilk haber olarak babamın ölümünü radyoda duyduk. Tabii bunu duyan eş dost herkes anında eve geldi. Uzun bir yas dönemiydi. Şehit ailesi olmak çok zor. Acıları hâlâ içimde yaşıyorum.”





Nuri Pamir’in 1952 yılında Kore’de şehit olması Türkiye kamuoyunda olduğu kadar uluslararası alanda da geniş bir yer bulur. BM Atlantik Orduları Başkomutanı aileyi ziyarete gelir, dönemin ABD Başkanı ise bir taziye mektubu gönderir.





Pamir’in şehit düşmesinden sonra ailesine bir teklif gelir. Yetkililer naaşı Türkiye’ye getirmeyi teklif eder. Puna Pamir Endem o sürecşöyle anlattı:

“Kore’de yaklaşık 700 Türk askeri şehit oldu. Orada güzel bir Türk Şehitliği yapıldı. Yetkililerin babamın naaşını Türkiye’ye getirmelerini teklif etmelerine karşın annem ‘hayır’ cevabını verdi. Çünkü annemin babası da bir şehit. Bu yüzden ‘şehit düşen şehit düştüğü yerde kalır. Diğer askerlere haksızlık olur’ diye reddetti. Böylece babamın töreni Kore’de yapıldı.”

Nuri Pamir’in şehit düşmesi sonrasında pek çok okula, caddeye, sokağa ismi verildi. Bugün hâlâ birçok yerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kore’deki en yüksek rütbeli şehidi Albay Nuri Pamir’in ismi yaşatılmaya devam ediyor.

Haber: Mustafa Böyük

Kamera: Serhan Sevin

Kurgu: Resul Daban