Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olan "Wonderland Eurasia"ya Ramazan Bayramı'nda Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi için hazırlanan tema parkında, uçan adadan roller coaster'a, rüzgar süvarilerinden dinozor ormanına kadar birçok eğlence ünitesi ile 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü var.

Wonderland Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kutlucan, tema parkta bayram süresince birçok aktivite olduğunu söyledi.

Orta Doğu'nun en büyük su gösterisi

Kutlucan, "Eski bayram tadında bayramı yaşayabileceğimiz her şey çocuklarımızı bekliyor. Etkinlikler içerisinde tahta bacak şovlarımız, yüz boyama aktivitelerimiz, sihirbazlarımız, su gösterimiz, konserlerimiz var. Akşam yapılacak su gösterimiz Orta Doğu'nun en büyük su gösterisi. Orta Doğu'dan sonra Türkiye'de ilk defa böyle bir su dansı seyredilecek" diye konuştu.

Wonderland Eurasia'ya giriş ücretinin 5 lira olduğunu aktaran Kutlucan, "Halkımız Wonderland Eurasia'da 50 lira ile sınırsız eğlenceyi tadacak. Bu, bayramda başlayan özel bir kampanya. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz" dedi.

Kutlucan, aktivitelerin bayram boyunca süreceğini anlatarak, çocukları Osmanlı macunları, elma şekerleri gibi hediyelerle karşılayacaklarını belirtti.

Ankara'da turizmi Wonderland Eurasia ile canlandırmayı istediklerini ifade eden Kutlucan, bugün gelenlerin yüzde 60'ının turist olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA