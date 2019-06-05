Eminönü İskelesi dolup dolup boşaldı. Özel tekneler Boğaz ve Adalara tur yetiştirmekte zorlandı.

Bir buçuk saat süren ve her saat başı düzenlenen turlar Eminönü'nden başlıyor. Karaköy, Beşiktaş, Ortaköy ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını izliyor. Ardından Anadolu Yakası kıyılarını tarayarak geri dönülüyor.

Turlarda, boğaz havası eşliğinde İstanbul'un tarihi ve mimari eserleri hakkında anonslarla bilgi veriliyor. Boğaz turuna katılanlar, İstanbul'un eşsiz güzelliğine bir kez daha şahit oluyor. Kimi manzara fotoğrafı kimi ise özçekim yapıyor.

750 kişilik tur tekneleri tam kapasite çalıştı. Tur firmalarının her biri günde en az 10 tur düzenledi. Şehir Hatları Vapurları da gün içerisinde uzun ve kısa süreli Boğaz turları yapıyor.

Kaynak: TRT Haber