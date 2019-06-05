Yılın 5 ayında yaklaşık 150 ülkeden 3 milyonun üzerinde turist ağırlayan Antalya, ziyaretçilerine alternatif turizm alanlarında da hizmet sunuyor.

Tatil için Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip sahillerde güneşlenmenin yanı sıra su sporlarıyla tatillerini daha da eğlenceli hale getiriyor.

Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya, Belek, Kundu'daki yaklaşık 300 parkurda deniz paraşütü, jet ski, banana, sürat botu, ringo, bot, deniz koltuğu, kürekli sörf, rüzgar sörfü gibi su sporu etkinlikleri yapılıyor. Etkinliklerin fiyatları ise 50 lira ile 300 lira arasında değişiyor.

Macera sevenlerin en fazla ilgi gösterdiği su sporları etkinliği ise parasailing adı verilen deniz paraşütü oluyor.

Hem tekne hem de karadan kalkış iniş yapılabilen deniz paraşütünde, yolcu çığlıklarla denizde süzülerek manzaranın tadını çıkarıyor.

Deniz paraşütü yapmanın belli kriterleri var

Boğazkent Su Sporları ve Su Üstünde Yolcu Taşımacılığı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ercan Göltaş, su sporlarının mükemmel bir turizm çeşitliliği sunduğunu söyledi.

Alternatif turizme destek verdiklerini anlatan Göltaş, doğanın güzelliğini adrenalin dolu etkinliklerle turistlere gösterdiklerini belirtti.

Eğlenmek isteyen turistlerin su sporlarını tercih ettiğinden bahseden Göltaş, yabancı turistlerden daha fazla ilgi gördüklerini vurguladı.

Göltaş, su sporlarını yapmadan önce turistleri bilgilendirdiklerini, gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra aktivitelere başlandığını anlattı. Ayrıca, bazı su sporlarında çeşitli kriterler bulunduğunu, deniz paraşütünde 180 kilonun üzerindekilerin ya da kalp rahatsızlığı bulunanların alınmadığını belirtti.

Kaynak: AA