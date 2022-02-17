Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den başlanarak 12 ay boyunca Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilerek hesaplanıyor.

Meteorolojinin yeni verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 253,2 milimetre ölçüldü.

2021 su/tarım yılının ilk 4 aylık döneminde 194,9 milimetre, 2022 su/tarım yılının aynı döneminde ise 247,7 milimetre yağış düştü.

Türkiye'de 2022 su/tarım yılı yağışları, uzun yıllar ortalamasını gerisinde kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi.

En yüksek yağış Rize'de

2022 su/tarım yılı 4 aylık yağışları; Trakya'nın kuzeyi, Güney Ege sahil kesimi, Antalya, Mersin, Adana, Düzce, Sinop, Samsun, Giresun ve Tunceli çevreleri normallerine göre yüzde 20'den fazla artış gösterirken, Iğdır, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış azlığı yüzde 40'ın üzerine çıktı.

İl geneli yağışlarda en yüksek yağış 780,8 milimetre ile Rize'de, en düşük yağış 80,5 milimetre ile Iğdır'da gerçekleşti.

Uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 297,2 milimetre olarak ölçülen Ege Bölgesi'ne geçen yılın ilk 4 aylık döneminde 253 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 300 milimetre yağış düştü.

İzmir'deki barajlarda son durum

İzmir'de şebeke suyunun sağlandığı 5 barajda doluluk oranları da dikkat çekiyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 16 Şubat itibarıyla barajlardan Tahtalı'da doluluk yüzde 63, Balçova'da yüzde 72, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 90, Güzelhisar'da yüzde 80, Ürkmez'de ise yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.