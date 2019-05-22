Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde modern tarım eğitimlerinin uygulamalı verildiği Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek yıldan itibaren yabancı öğrencilere de eğitim verecek.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki kentteki verimli tarım arazilerine sahip Harran Ovası içerisinde 53 bin metrekare arazi üzerine kurulu okulda öğrenciler, sınıflar dışında seralar, tarım arazisi, tarım aletleri atölyesi ve tarım laboratuvarları gibi alanlarda eğitim görüyor.

Okulda, ulusal ve uluslararası projelerin yapılması, sosyal, kültürel, akademik etkinliklerin düzenlenmesi, kentin değerlerinin tanıtılması ve mesleki, teknik eğitim alanlarında etkinlikler gerçekleştirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi arasında geçen yıl "Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" eğitim protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aralarında Sudan, Etiyopya, Irak, Ürdün, Kenya, Uganda'nın da yer aldığı 20 ülkenin büyükelçiliklerine yazı gönderilerek çalışma duyuruldu.

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren bu okulda eğitim almaya başlayacak yabancı öğrencilerin barınma başta olmak üzere tüm ihtiyaçları protokol kapsamında karşılanacak.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Bakanlıklarının meslek liseleriyle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda kentte mesleki eğitimin gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Meslek liselerinin ihtisaslaşması için çalışma yürüttüklerini anlatan Turan, "Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu kapsamda modern tarım eğitimi verilen bir meslek lisemiz. Öğrencilerimiz hem ata tohumlarıyla ilgili özel çalışmalar yapıyor hem de tarım kenti olan ilimizde bu alandaki modern tarım tekniklerini öğrenip bu alandaki ihtiyacı karşılıyor" dedi.

"En iyi şekilde yetiştireceğiz"

Turan, okulun konumu itibarıyla verimli tarım arazilerine de sahip olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin teorik derslerin yanında uygulamalı olarak çok sayıda bitki yetiştirerek tarım eğitimi aldığını ifade etti.

Okulun gelecek yıldan itibaren uluslararası düzeyde eğitim vereceğini aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Dünya ve ülke tarımına daha fazla katkı sunmak amacıyla Türk öğrencilerimizle birlikte gelecek yıldan itibaren yaklaşık 20 ülkeden yabancı öğrencilerimizi de eğitime alacağız. Öğrencilerimizi mesleki alanda, tarım alanında en iyi şekilde yetiştirip dünya, Türkiye ve Şanlıurfa tarımına fayda sağlayan bireyler haline getireceğiz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Irak ve Ürdün'den öğrencilerimiz gelecek, daha sonra diğer ülkelerimizden de gelecekler olacak. Şanlıurfalı öğrencilerimiz ve yabancı öğrencilerimiz birlikte eğitim görecekler. Şanlıurfalı öğrencilerimiz yabancı dil, yabancı öğrencilerimiz ise Türkçe öğrenecekler. Meslek lisemizde fen lisesi düzeyinde eğitim vermeyi arzuluyoruz."

"Merakla bekliyoruz"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Halil Gülcik de tarımla uğraşmayı sevdiği için burada eğitim görmeyi tercih ettiğini söyledi.

Okulda birçok bitkinin ekiminden hasadına kadar her konuda eğitim aldıklarını dile getiren Gülcik, şunları kaydetti:

"Derslerimizi sınıfta, uygulamalı olarak da arazide, serada işliyoruz. Bitkilerimizi tohumdan filizlenmesine, fidandan meyve vermesine kadar bütün bakımlarını yapıyoruz. Gelecek yıl da yurt dışından öğrenci arkadaşlarımız gelecek, biz onları merakla bekliyoruz. Onlarla eğitim göreceğimiz için hem heyecanlıyız hem mutluyuz. İnşallah geldiklerinde onlara tarım alanındaki tecrübelerimizi de aktaracağız. Yabancı arkadaşlarımızla hem tarımı öğreneceğiz hem de üretim yapacağız."

Abdulkadir Güneş ise süs ve peyzaj bitkileri alanında eğitim aldığını, eğitiminin tamamladıktan sonra bu alanda çalışma yapmayı planladığını söyledi.

Yurt dışında gelecek öğrencilerle eğitim alacakları için mutlu olduğunu aktaran Güneş, tarımın tüm dünya için önemli bir alan olduğunu vurguladı.



Kaynak: AA