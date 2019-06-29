Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu 2 bin 200 ile 2 bin 700 rakımlı Sarıkamış ormanları, kurt, vaşak, karaca gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunuyor.

Bu hayvanların korunarak popülasyonunun artırılması amacıyla sarıçam ormanları ile kaplı bölgede Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) izniyle KuzeyDoğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi yürütülüyor.

Projeyle Sarıkamış ormanları başta olmak üzere çeşitli alanlara foto kapan ya da video kapan yerleştiren görevliler bu sayede yabani hayvanların sayısı ve yaşamına ilişkin önemli veriler elde ediyor.

Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, proje kapsamında yerleştirilen foto kapan ve video kapanlarla yaban hayatını izlemeye devam ettiklerini söyledi.

"Şimdiye kadar 80'den fazla yırtıcı büyük memeli yakaladık"

Şekercioğlu, bir süredir yürüttükleri projede yaban hayatıyla ilgili önemli bilgiler elde ettiklerini anlatarak, "Yeni bir sezona başladık, vaşak, bozayı ve kurtları vericilerle takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar 80'den fazla yırtıcı büyük memeli yakaladık. 70'den fazlasına verici taktık" dedi.

Bölgedeki yaban hayatı döngüsü araştırılıyor

Bu sezon da yabani hayvanlara verici takmayı planladıklarını söyleyen Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Bu sene foto kapanları hayvanların kış yaşamını da görmek için arazide bıraktık. Bozayıların çoğu kış uykusuna yatsa da bazıları arada bir kışın kalkıp yemek arayıp tekrar yatabiliyor. Foto kapanlar ile kurt, vaşak, bozayının yanı sıra ender de olsa artık karaca ve yaban domuzu gibi birçok yabani hayvanın görüntüsünü elde ediyoruz. Arazide video kapanlarımız da var onlar da çalışıyor, bu şekilde bölgenin yıldan yıla yaban hayatının döngüsünü araştırıyoruz."

Şekercioğlu, foto kapan ve video kapanlar ile yaban hayatıyla ilgili güzel görseller elde ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Elimizde yaban hayatıyla ilgili çok hoş görüntüler var. Büyük ihtimalle çift olan ve beraber dolaşan iki bozayıdan biri sırtını kaşırken diğeri besleniyor. Onun dışında verici taktığımız kurtların biri de foto kapanımıza yakalanmış. Ayrıca yaban hayatı görüntüleri şu an kışın arazide bıraktığımız kameraların kartlarını alıp görüntüleri tek tek inceleyip tasnif ediyoruz. Görüntülerdeki hayvan türlerini belirliyoruz ve bu sayede bölgedeki farklı yaban hayatının türlerinin yaklaşık yoğunluğunu ve yıldan yıla değişimini de hesaplayabiliyoruz."

Ormanlardaki yabani hayvanlar gece daha aktif

Sarıkamış ormanlarındaki doğal olmayan faaliyetlerin yoğunluğunun yaban hayatını olumsuz etkilediğini anlatan Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Foto kapanlar sayesinde ormanda doğal olmayan yani insan, araç ve evcil hayvan faaliyetlerinin de olması gerekenin çok üstünde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar doğal orman desek de birçok korunan ormana göre, dünyadaki örneklerle karşılaştığımızda insan, evcil hayvan özellikle otlayan büyükbaş ile küçükbaş hayvanların yanı sıra araç trafiğinin bizim ormanlarımızda olması gerekenin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu durum hem yaban hayatına daha az bir alan bırakıyor hem beslenmelerini zorlaştırıyor hem de hayvanları ürkütüyor. Bu yüzden de yabani hayvanların insanlardan uzak durmak için ormanlarda çoğunlukla geceleri aktif oluyor."

Kaynak: AA