Çaldıran Belediyesi tarafından düzenlenen festival için il ve ilçelerden kayakseverler, Çaldıran Kayak Merkezi'nde buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yakılan festival ateşiyle etkinlikler başlatıldı. Kayak takımlarının meşale gösterisi yaptığı festivalde, halk oyunları ekibine vatandaşların katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalede kızak ve naylon poşetle yapılan kayak yarışmalarında dereceye girenlere ise ödülleri verildi.

"Kış turizm merkezi olmayı hedefliyoruz"

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, soğuk havanın hakim olduğu ilçede güzel etkinler düzenlemeye gayret ettiklerini söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivali sürdürmek istediklerini belirten Dundar, şöyle konuştu:

"İnşallah Türkiye'nin önemli bir kış turizm merkezi olmayı hedefliyoruz. Burada yıllardır soğuk dışında bir haber çıkmadı. Genellikle eksi 40 dereceleri bulan soğuk, donan yaban hayvanları gündeme geldi. İnşallah bundan sonra sıcak termal suyumuzla ve kar kalitesinin yüksek olduğu bir kayak merkeziyle daha güzel bir ilçe haline geleceğiz. Burada çocuklarımız artık kışın evlerine kapanmayacak. Kayak ve buz pateninde milli sporcularımız çıkacak. İnşallah uluslararası yarışmalara katılacak sporcular yetiştireceğiz."

Kaynak: AA