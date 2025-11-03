Duman 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 03.11.2025 11:35

Van Gölü'nün çekilmesiyle asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde Van Gölü'nün seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı.

Van Gölü'nün çekilmesiyle asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

Kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilme, kıyı bölgelerinde dikkati çeken boyutlara ulaştı.

Tarihi kalıntıların, mikrobiyalitlerin (dikit), eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntılarının görülebildiği göl kıyısında, yıllardır su altında olan bazı kalıntılar da çekilmeyle birlikte görünür hale geldi.

Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde suyun çekilmesiyle ahşap iskelenin ayakları ortaya çıktı.

"Bulunduğumuz yer geçmişte su altındaydı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son yılların en önemli konu başlıklarından birinin küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Bu sorunun kendini daha derinden hissettirmeye başladığını belirten Akkuş, "Küresel iklim değişiminin en iyi izleneceği noktalardan biri, Van Gölü çünkü burası kapalı bir göl. Yani gölden dışarıya hiçbir su çıktısı yok. Kışın yağan kar ve yıl boyunca etkili olan yağmur, Van Gölü'ne su girdisini oluştururken buharlaşmayla gölden su çıktısı oluyor. Kar yağışının az olmasına ek olarak yaz aylarında buharlaşmanın artması sonucu Van Gölü çekiliyor." diye konuştu.

Artık kışa geç girildiğini, yaz mevsiminin ise erken karşılandığını dile getiren Akkuş, bu nedenle Van Gölü'nün çekildiğini ve bu çekilme ile geçmişte iskele olarak kullanılan yapıların ortaya çıktığına şahitlik ettiklerini vurguladı.

Van Gölü'nün çekilmesiyle asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı

Muradiye ilçesindeki kıyılarda da çekilmenin yaşandığını anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Ünseli Mahallesi'nde sahil kenarındayız. Aslında şu anda bulunduğumuz yer geçmişte sular altındaydı fakat şu anda buranın göle uzaklığı yaklaşık 500 metre. Van Gölü'nün çekilmesi ile eski iskeleler açığa çıkıyor. Bu iskeleler 100 yıldan belki de daha önce yapılmış. İşte Van Gölü çekildikçe yeni yeni iskeleler ortaya çıkıyor. Bugünlerde su altında kalan yerler belki de geçmişte insanların yaşam alanlarını oluşturuyordu. Van Gölü içinde birçok gizem barındırıyor. Kıyı çizgisi çekildikçe bu gizemler bir bir ortaya çıkıyor. Bugün Van Gölü'nün kenarında birçok yerde geçmişte insanların ulaşımını sağladığı iskeleler ortaya çıkıyor. Bu iskelelerden birisi de işte Ünseli Mahallesi kıyısındaki iskele."

Yöre sakinlerinden 87 yaşındaki Mevlüt Bilici ise dedelerinin zamanında iskelenin olduğunu, o zaman ulaşımda kullanıldığını, gölün yükselmesiyle su altında kaldığını anlattı.

Bilici, son yıllarda Van Gölü'nün çekilmesiyle iskelenin ayaklarının ortaya çıktığını söyledi.

ETİKETLER
Van Van Gölü Kuraklık
Sıradaki Haber
Organ bağışı hastalara umut oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Gazze'de ateşkese rağmen "açlık kuyrukları" devam ediyor
12:28
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara güncellemenin, yeniden değerleme oranından düşük olması gündemimizde
11:51
Gazze'de çocuklar için geniş kapsamlı aşı kampanyası başlatılacak
11:31
Türkiye sürdürülebilir lojistik ağlarla dış ticarette gücünü pekiştirecek
12:11
Organ bağışı hastalara umut oluyor
12:05
AK Parti'nin 23 yılı geride bırakan iktidar yolculuğu
Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alternatif sunuyor
Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alternatif sunuyor
FOTO FOKUS
AK Parti iktidarda 23 yılı geride bıraktı
AK Parti iktidarda 23 yılı geride bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ