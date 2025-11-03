Duman 11.3ºC Ankara
AA 03.11.2025 06:55

Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu, bazı ziyaretçiler araçlarını kara yolunda park edip yürüyerek tabiat parkına ulaştı.

[Fotograf: AA]

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen orman manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, sabahın erken saatlerinden itibaren tabiat parkına gelmeye başladı.

Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik alanlarında zaman geçiren ziyaretçiler, sonbahar manzarasının tadını çıkardı.

Bazı tatilciler, göl kenarındaki yürüyüş parkurunda ağaçların arasında doğa fotoğrafı çektirdi.

Aileler çocuklarıyla göl çevresinde keyifli vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise orman içindeki mesire alanlarında mangal yaptı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Park içindeki otoparkların dolması üzerine birçok ziyaretçi, araçlarını Bolu-Seben kara yolu üzerine park edip Gölcük Tabiat Parkı’na yürüyerek geldi.

