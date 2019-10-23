Van, 8 yıl önce 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 604 kişi hayatını kaybetti, enkaz altından 222 kişi kurtarıldı. Onlardan biri de Murat Sağlam'dı. 33 saat enkaz altında yaşam savaşı verdi, hayata tutunmayı başardı.

Enkaz altında ettiği dualardan bahseden Sağlam, "Bir aracın lambasının yanması, oranın aydınlık olması, bunların hepsi bana bir umuttu manevi olarak. Aklınızdan her türlü olumsuzluk geçiyor. Sevdikleriniz, akrabalarınız..." dedi.

Bir bacağını kaybetti, 90 gün yoğun bakım servisinde yattı.

Milli Eğitim Bakanlığının Erciş'te kurduğu İletişim Merkezi, Murat Sağlam için ekmek kapısı oldu.

"Özellikle iş yerimizde çalışan arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, onların da büyük bir desteği oldu bu süreçte. Bundan dolayı özellikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Dünya şampiyonu olmak istiyor

Ruhat Basıoğlu, enkazın altından 2 gün sonra kurtarıldı. O, felakette babasını kaybetti. Deprem çadırında kalırken spor antrenörü Sinan Ağlar sayesinde kick boksla tanıştı. Hayata sarılmanın yolunu sporda buldu.

"Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldu. 2019 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3. oldum."

Ruhat Basıoğlu, şimdi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde beden eğitimi öğretmenliği okuyor.

Gelecekteki kariyerine dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Kaynak: TRT Haber