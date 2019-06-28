Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Kars Valisi Türker Öksüz, bir süre sohbet ettiği öğrencilerden Adil Karadağ'a çeyrek altın ve kitap seti, ikizi Yunus Karadağ'a ise bisiklet hediye etti.

Öksüz, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir başarının Kars'tan çıkmasından mutlu olduğunu ifade ederek, "LGS sınavında başarılı olan öğrencimizi ağırlamaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı, bu bizim ve bütün Kars için çok gurur verici, kendisini kutluyorum." dedi.

Kars'ta 2 öğrencinin LGS'de tam puan aldığını söyleyen Öksüz, Adil Karadağ dışında Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Ortaokulu öğrencisi Kemal Can İldiz'in de tam puan aldığını aktardı.

Öksüz, bu başarıların artmasını amaçladıklarını dile getirerek, bunun için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenci Adil Karadağ ise başarısında katkısı olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ederek, liseyi iyi bir puanla bitirip Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisi Bölümünde okumak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA