Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Oylat Mağarası, Türkiye'nin en uzun yürüyüş yoluna sahip mağaralarından.

Uzunluğu yaklaşık 700 metre olan mağaranın yolu ise düz değil. Bu özelliğiyle bir tırmanış mağarası olarak kabul görüyor.

Mağaranın tanıtım görevlisi Gökhan Yaşar, mağaranın tamamen doğal yollarla oluştuğunu ve astım, nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini belirtti.

Mağarada aynı zamanda ilginç sarkıt ve dikitler de bulunuyor. Mağaradaki oluşumların rahat görülebilmesi için ışıklandırma ve teraslar da bulunuyor.

Havanın eksi 7 derece olduğu bölgede bulunan mağarada ise, sıcaklık pek değişmiyor. 18 derece olan mağaraya girenler üşümüyor.

Haber: Yakup Diricanlı