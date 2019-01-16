Saraybosna'da 1984 yılında düzenlenen kış olimpiyatları sırasında inşa edilen merkez, özellikle dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağdığı kış aylarında evsizlere sıcak bir yuva oluyor.

Sadece kış aylarında değil, yılın tamamında hizmet veren merkezde 19 kişi kalıyor.

Merkez Müdürü Zijad Memisevic, merkezin 25 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Yılın tamamında hizmet versek de ihtiyaç sahipleri yaz aylarında burada kalmıyor. Sadece çocuklarıyla burada banyo yapıyorlar" dedi.

Bulaşıcı hastalıkları, psikolojik sorunları ya da alkol bağımlılığı olan kişilerin merkezde kalmasına izin verilmediğini söyleyen Memisevic, "Buraya gelenlerin önce kimlik tespiti yapılır, ardından Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde ailesi olanların evlerine dönmesi için arabuluculuk işlemleri başlatılır" diye konuştu.

Yaşlıların ya da kimsesizlerin merkezde sürekli kalabildiğini vurgulayan Memisevic, özellikle dondurucu soğukların yaşandığı kış günlerinde merkezde kalanların sayısının arttığını ifade etti.

"Hiçbir zaman evim olmadı"

Soğuk kış günlerini merkezde geçiren evsizlere, burada her gün üç öğün yemek de veriliyor.

Merkezde 10 aydır kalan 42 yaşındaki Desanka Vasic, başının üzerinde bir çatısı olmasından mutluluk duyduğunu anlatarak, "Hiçbir zaman evim olmadı. Burada bize çok iyi davranıyorlar" dedi.

Vasic, soğuk kış günlerini dışarıda geçirmek zorunda kalmadığı için bu imkanı sunanlara minnettar olduğunu dile getirdi.

Bir süre önce merkeze yerleşen 57 yaşındaki Midhat Kapezdic de kız kardeşinin evini satması nedeniyle sokakta kaldığını anlatarak, "Merkezde ilk kez kalıyorum. Polisler beni alıp buraya getirene kadar terk edilmiş bir evde yaşıyordum" dedi.

Burada kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Kapezdic, buraya gelmeseydi sokakta donarak hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Kaynak: AA